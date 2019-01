Juventus, Fusco in dirigenza per far fare il salto di qualità alle Under 23 e 19

Con l’arrivo di Filippo Fusco, la Juventus cerca il salto di qualità tra Under 23 e Under 19. Obiettivo, nell'immediato, salvezza in serie C.

Programmare. Sempre e sistematicamente. La Juventus, da questa stagione presente anche in serie C con l’Under 23, cerca un ulteriore salto di qualità. E per questo motivo, seguendo le linee guida di Fabio Paratici, la Continassa da poche ore ha ufficialmente un dirigente in più: Filippo Fusco.

Ex di Foggia, Bologna e Verona, il neo manager bianconero ha assunto la gestione delle formazioni Under 23 e Under 19 e dei giocatori in prestito. Il tutto, a riporto diretto di Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas.

Insomma, la Signora preme sull’acceleratore per quanto concerne le tematiche riguardanti la prima squadra e, al tempo stesso, non snobba la linea verde. Anzi, tutt’altro. E Fusco, in tal senso, avrà un ruolo centrale. A partire dalla sessione di mercato corrente.

Occhi puntati, principalmente, sull’Under 23. Dopo un inizio piuttosto complicato, la formazione guidata da Mauro Zironelli sembra aver trovato la quadra necessaria per centrare l’obiettivo salvezza. In arrivo pochi rinforzi ma mirati. E, soprattutto, di categoria.

Fusco, affiancando Cherubini in prima linea, si concentrerà principalmente sul reparto offensivo. Qualche sondaggio qua e là, ma con il profilo giusto ancora da scovare chirurgicamente. I nomi del momento: Andrea Cocco ('86) del Pescara e Giancarlo Malcore ('93) del Cittadella. Sondaggi, appunto. Da non escludere anche un rinforzo per il pacchetto arretrato, con il possibile rientro anticipato di Alessandro Vogliacco ('98) attualmente in prestito al Padova.