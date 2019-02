Juventus-Frosinone: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

La Juventus ospita il Frosinone nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Juventus capolista di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone di Marco Baroni nell'anticipo del venerdì della 24ª giornata di Serie A . La Vecchia Signora guida la graduatoria ancora imbattuta con 63 punti, frutto di 20 vittorie e 3 pareggi, mentre i ciociari sono penultimi con 16 punti e un cammino di 3 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte.

Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo è il capocannoniere dei bianconeri e della Serie A con 18 goal segnati in 23 presenze, mentre l'attaccante Camillo Ciano è il giocatore più prolifico fra i giallazzurri con 6 reti in 20 partite giocate. La Juventus è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Frosinone invece ha ottenuto 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-FROSINONE

Juventus-Frosinone è in programma venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dell'all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 4° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FROSINONE IN TV E STREAMING

La partita Juventus-Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre), e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-FROSINONE

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciano, D. Ciofani.