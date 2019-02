Juventus-Frosinone 3-0: Dybala, Bonucci e Ronaldo, tris bianconero

La Juventus batte 3-0 il Frosinone con le reti di Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo, al 19° goal in campionato. Bianconeri a +14 dal Napoli.

Nessuna beffa, nessun cappotto lanciato contro la panchina. Dal rocambolesco pareggio casalingo contro il Parma, alla netta vittoria sul Frosinone. Tredici giorni dopo, la Juventus torna al successo tra le mura amiche.

Sfida, classifica alla mano, non particolarmente probante. Ma senza dubbio efficace in vista della Champions League. I bianconeri superano agevolmente i ciociari, consolidano il primato e si proiettano nel migliore dei modi verso il Wanda Metropolitano. In casa dell'Atletico Madrid, mercoledì sera, ci saranno sia Bonucci sia Chiellini: entrambi partiti titolari contro i gialloazzurri.

Mettendo nel mirino l'imminente trasferta spagnola, Allegri propone l'ormai consueto turnover ragionato. De Sciglio per lo squalificato Alex Sandro, Emre Can a far rifiatare Pjanic, Bentancur al posto di Matuidi. Baroni, tecnico della Juventus Primavera dal 2011 al 2013, risponde con, a parte due cambi, lo stesso undici fresco di blitz vincente con la Sampdoria.

Pronti via, è ed subito Dybala show: terza rete in campionato, che mancava dal 3 novembre. Dominio juventino, con Bonucci a siglare il raddoppio. Un solo tentativo di marca ospite nel primo tempo, con una bella punizione di Ciano.

Nella ripresa regna la noia, spezzata solamente dal diciannovesimo lampo in campionato siglato da CR7. E se Madrid chiama, Allegri risponde: fuori Ronaldo, Chiellini e Khedira. Vietato incappare in brutte sorprese. Missione centrata.

I GOAL

6' DYBALA 1-0 - Stop e conclusione di mancino. La Joya dal limite manda sotto il sette dove Sportiello non può arrivare.

17' BONUCCI 2-0 - Angolo della Signora, colpo di testa di Mandzukic con Sportiello che respinge: il centrale bianconero da pochi passi insacca.

63' RONALDO 3-0 - Cross basso di Mandzukic sul primo palo per il portoghese che, di potenza, insacca.

IL TABELLINO

JUVENTUS-FROSINONE 3-0

MARCATORI: 6' Dybala, 17' Bonucci, 63' Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cancelo 6.5, Bonucci 7, Chiellini 6.5 (70' Caceres 6), De Sciglio 6.5; Khedira 6.5 (81' Pjanic s.v.), Emre Can 6.5, Bentancur 6; Dybala 7.5, Cristiano Ronaldo 7 (64' Bernardeschi 6.5), Mandzukic 7. Allenatore: Allegri

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 5.5; Goldaniga 5, Salamon 5, Capuano 5; Zampano 5 (84' Paganini s.v.), Chibsah 5.5 (79' Gori s.v.), Viviani 5.5, Cassata 5, Molinaro 4.5; Ciano 6, D. Ciofani 5.5 (58' Pinamonti 5.5). Allenatore: Baroni

Arbitro: Giua

Ammoniti: Emre Can, Cancelo (J), Salamon, Capuano, Cassata (F)