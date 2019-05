Juventus, frattura delle ossa nasali per Cancelo: martedì verrà operato

Juventus, operazione in vista per Cancelo: nel corso del match contro l'Atalanta si è procurato la frattura delle ossa nasali.

Finisce con una giornata di anticipo la stagione agonistica del terzino della Joao Cancelo. Come riportato stamane dal sito ufficiale bianconero nel corso del match contro l' il portoghese, a seguito di uno scontro di gioco, ha riportato la frattura delle ossa nasali.

Squadra a riposo fino a venerdì. Domani intervento chirurgico per #Cancelo, per la riduzione della frattura delle ossa nasali. https://t.co/hIm6qJuaTw pic.twitter.com/SojAnxMsLG — JuventusFC (@juventusfc) May 20, 2019

Verrà operato nella giornata di martedì per la riduzione della frattura, come comunicato dalla stessa Vecchia Signora.

"Domani, Joao Cancelo si sottoporrà a un intervento chirurgico, per la riduzione della frattura delle ossa nasali, occorsa in seguito al trauma contusivo subito ieri in partita. Dopo la partita di ieri, e la successiva festa per la consegna della Coppa dello Scudetto, la squadra usufruisce di quattro giorni di riposo, concessi da Mister Allegri. In vista dell’ultima di campionato, contro la a Marassi, la squadra riprenderàad allenarsi venerdì mattina".

Al contempo è stato comunicato che Allegri, in vista dell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria in programma domenica prossima a Marassi alle ore 18.00, ha concesso alla squadra quattro giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì mattina.