Juventus-Fiorentina, il VAR punisce Cuadrado: da giallo a rosso diretto

Subito lavoro per il VAR nel primo tempo di Juventus-Fiorentina: la brutta entrata di Cuadrado su Castrovilli viene punita con l'espulsione.

Primo tempo subito emozionante e ricco di episodi chiave allo Stadium nel secondo match del turno infrasettimanale tra e : dopo il vantaggio iniziale di Vlahovic, che sfugge alla difesa bianconera sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare, la squadra di Pirlo deve fare i conti con un cartellino rosso.

Dopo 17 minuti Cuadrado sbaglia il tempo della scivolata e si rende protagonista di un bruttissimo intervento con il piede a martello sulla tibia di Castrovilli, che resta a terra dolorante. In un primo momento l'arbitro La Penna punisce l'intervento con il cartellino giallo, per poi essere richiamato a rivedere l'azione.

Con il supporto del VAR il direttore di gara cambia poi la propria decisione estraendo il cartellino rosso al terzino colombiano, che complica dunque ulteriormente la partita dei padroni di casa. In precedenza proteste da parte di Cristiano Ronaldo per un presunto tocco di mano in barriera su calcio di punizione dal limite, ma l'arbitro lascia giocare.