Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Ramsey titolare

Nella Juventus gioca MecKennie, panchina per Kulusevski. Rabiot in tribuna dopo il ricorso del Napoli accolto. Viola con Igor e Borja Valero.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Igor, Borja Valero, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

in lotta Scudetto come suo solito, in piena battaglia per la salvezza. Situazioni ben diverse per le due squadre a duello allo Stadium per il match che chiuderà il 2020 di entrambe dopo il successo bianconero contro il nel match di sabato e il pari viola contro il .

Altre squadre

Pirlo propone Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, con Chiesa e Ramsey esterni di centrocampo. In mezzo Bentancur e McKennie, mentre Rabiot va in tribuna (visto il caos per la squalifica da scontare in seguito ricorso accolto del Napoli per la sfida contro i bianconeri), tra i pali giocherà Szczesny. Retroguardia composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Chiellini si siede in panchina, out Demiral. Arthur non era stato convocato, ma è stato comunque inserito nella distinta e in panchina dopo la rinuncia a Rabiot.

Prandelli risponde puntando su Vlahovic con Ribery, mentre Igor e Biraghi agiranno sulle fasce. Interni Borja Valero e Castrovilli insieme ad Amrabat, difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Tra i pali c'è Dragowski, panchina per Pulgar e Kouamè.