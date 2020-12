Juventus-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Fiorentina si sfideranno nell'anticipo della quattordicesima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

JUVENTUS-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 22 dicembre 2020

22 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

La Juventus scende in campo per l'anticipo della quattordicesima giornata di , l'ultima prima della breve pausa natalizia, ospitando la Fiorentina allenata dall'ex Cesare Prandelli.

I bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno in chiave Scudetto, ma anche i viola hanno estremo bisogno di punti considerata la difficile situazione di classifica.

Nella scorsa stagione la Juventus ha avuto vita facile allo 'Stadium' contro la Fiorentina, vincendo con un secco 3-0. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

La Fiorentina non espugna il campo della Juventus addirittura dal 2008, quando a decidere la gara fu un goal di Osvaldo in pieno recupero, mentre l'ultimo pareggio tra le due squadre a risale alla stagione 2010/11. Poi solo vittorie bianconere.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-ATALANTA

La partita tra Juventus e Fiorentina si giocherà martedì 22 dicembre, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45. Lo stadio sarà ovviamente l'Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre).

Il match tra Juventus e Fiorentina sarà disponibile come sempre anche in su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire Juventus-Fiorentina si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal troverete la diretta testuale della partita a partire dall'annuncio dei ventidue che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti che scandiranno il match dello Stadium Juventus-Fiorentina.

In porta dovrebbe rientrare Szczesny, mentre sulla destra torna Cuadrado, con Danilo e Alex Sandro in ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al centro della difesa ancora Bonucci con De Ligt. A centrocampo possibile occasione per Arthur (qualora recuperi dal contusione alla coscia) e Rabiot. sugli esterni Ramsey e l'ex Chiesa. Scelte obbligate in attacco dove Dybala non è al meglio: la spalla di Cristiano Ronaldo sarà sempre Morata.

Prandelli dovrebbe optare per un coperto 3-5-2 con Lirola e Biraghi esterni, a centrocampo Pulgar insieme a Castrovilli e Amrabat. Davanti il favorito per affiancare Ribery è ancora Vlahovic. In difesa c'è l'ex Caceres.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.