Juventus-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida la Fiorentina nel lunch match della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La domenica calcistica della 22ª giornata di si apre con il lunch match fra la capolista di Maurizio Sarri e la di Beppe Iachini. I bianconeri comandano la classifica in solitaria con 51 punti, frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 2 k.o., e un vantaggio di 3 lunghezze sull' inseguitrice, mentre i toscani si trovano al 13° posto a quota 25 con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte.

Negli 80 confronti finora disputati in Serie A fra le due squadre in casa della Vecchia Signora, quest'ultima guida nelle statistiche con 54 vittorie, 20 pareggi e 6 affermazioni. L'ultima affermazione dei toscani in campionato contro la Juventus risale al 2 marzo 2008, con un 2-3 con reti di Sissoko e Camoranesi per i bianconeri di Claudio Ranieri, e di Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo per la Fiorentina di Cesare Prandelli.

A dispetto della rivalità storica che intercorre fra le due società, la Juventus è la squadra contro la quale la Fiorentina ha perso più partite (77) e subito più reti in Serie A (263). Nel caso in cui conquistasse i 3 punti, la Vecchia Signora diventerebbe la prima squadra italiana a tagliare il traguardo storico delle 1600 vittorie nel massimo campionato italiano.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri in campionato con 17 goal, e dopo esser stato premiato come miglior giocatore della Serie A del mese di gennaio, se trovasse il goal anche contro i viola raggiungerebbe David Trezeguet, che nel dicembre del 2005 raggiunse le 9 reti consecutive in Serie A, nonché quanto fatto da lui in maglia nel novembre 2014 e nel maggio 2018, quando arrivò almeno a 9. Fra i viola invece il giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic è il giocatore più prolifico con 4 reti realizzate.

La Juventus è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nell'ultima gara contro il , mentre la Fiorentina ha ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina Data: 02 dicembre 2020

02 dicembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVENTUS-FIORENTINA

Juventus-Fiorentina si disputerà la mattina di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma per le ore 12.30. Sarà il 162° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il lunch match Juventus-Fiorentina, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Juventus-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Juventus-Fiorentina in diretta streaming sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

JUVENTUS-FIORENTINA IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà il big match Juventus-Fiorentina in diretta testuale. Collegandovi sul sito troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, dal prepartita con tutte le novità e le formazioni ufficiali, fino al fischio finale. Terminata la gara inoltre potrete leggere sul portale le dichiarazioni più importanti rilasciate dai protagonisti sul campo e dai due allenatori.

Sarri potrebbe riproporre il 4-3-1-2, con il gallese Ramsey sulla trequarti a supporto della coppia d'attacco, che dovrebbe essere composta da Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain partirà probabilmente dalla panchina, seppur scalpiti al pari di Douglas Costa. A centrocampo è recuperato Pjanic, che superati i problemi fisici, tornerà in regia, con Bentancur e Matuidi, favorito su Rabiot, come mezzali. In difesa Bonucci e De Ligt saranno i due centrali, mentre Cuadrado e Alex Sandro agiranno da esterni bassi. Fra i pali giocherà Szczesny.

Doppia assenza in difesa per Iachini, che dovrà fare a meno per squalifica di Milenkovic e Caceres. Nella linea a tre davanti a Dragowski potrebbe dunque trovar spazio il nuovo acquisto Igor accanto a Ceccherini e a capitan German Pezzella. Fra i pali agirà Dragowski, mentre sussistono alcuni dubbi a centrocampo. Duncan, appena acquistato dal , insidia Badelj come mezzala destra, mentre Benassi sarà la mezzala destra e Pulgar il playmaker, con Lirola e Dalbert sulle due fasce. In attacco Cutrone è favorito su Vlahovic per far coppia con Chiesa.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone.