Juventus-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Fiorentina

Data: 6 novembre 2021

Orario: 18.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Ottenuta la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che non può permettersi altri passi falsi. La compagine bianconera affronterà infatti nel dodicesimo turno la Fiorentina in una sfida che mette in palio già punti pesanti per il suo percorso nel torneo.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci dalle due sconfitte consecutive patite contro Sassuolo (2-1 in casa) e Verona (2-1 esterno) ed hanno visto allontanarsi sensibilmente la vetta della classifica che ora dista ben 16 punti: più di quanti messi in cascina fino ad oggi.

Nei primi undici turni di campionato, i bianconeri di punti ne hanno infatti totalizzati appena 15, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Un ulteriore ko (la Juve non perde tre partite di fila in campionato dal marzo 2011 quando in panchina c’era Delneri) potrebbe voler dire già dover rivedere a novembre i propri piani.

La Fiorentina è invece reduce dal netto 3-0 con il quale si è imposta contro lo Spezia. I gigliati sin qui in stagione non hanno avuto mezze misure: sei le vittorie conseguire nel torneo, a fronte di cinque sconfitte e nessun pareggio.

I viola hanno perso le loro ultime due trasferte di Serie A e puntano non solo ad un risultato prestigioso che possa consentire loro di avvicinarsi alle zone alte di classifica (18 i punti raccolti) ma acne di evitare il terzo ko esterno di fila, cosa che non gli capita dal dicembre 2019 quando in panchina sedeva Vincenzo Montella.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 165 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Juventus in virtù delle sue 78 vittorie, dei 52 pareggi e delle 34 affermazioni della Fiorentina.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-FIORENTINA

La sfida valida per il dodicesimo turno di Serie A che vedrà opposte Juventus e Fiorentina si giocherà sabato 6 novembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Calcio d’inizio fissato alle ore 18.00, a dirigere la contesa sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Juventus-Fiorentina sarà ovviamente trasmessa in streaming da DAZN e quindi tutti gli abbonati avranno modo di seguire la gara attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o attraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Sarà Edoardo Testoni a curare la telecronaca di Juventus-Fiorentina per DAZN. Il commento tecnico sarà invece di Massimo Ambrosini.

Come di consueto, Goal vi proporrà la diretta testuale del match. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le novità relative a Juventus-Fiorentina e vi racconteremo poi tutte le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Massimiliano Allegri dovrebbe disegnare la Juve con un 4-4-2 nel quale saranno Bonucci e Chiellini a comporre la coppia centrale di difesa. A centrocampo, Bentancur e Locatelli si sistemeranno in mediana, mentre Cuadrado e Chiesa dovrebbero agire sugli esterni. In attacco toccherà a Morata e Dybala.

Consueto 4-3-3 per Vincenzo Italiano che dovrebbe proporre una linea difensiva composta da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Torreira si sistemerà in cabina di regia, mentre in attacco Vlahovic sarà il perno centrale di un tridente completato da Callejon e Saponara. Ancora indisponibile Nico Gonzalez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.