Juventus-Fiorentina dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

• Partita: Juventus-Fiorentina

• Data: mercoledì 20 aprile 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Canale 5

• Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

La Juventus punta alla finale di Coppa Italia. L'ultimo ostacolo tra i bianconeri e l'atto conclusivo della coppa nazionale è rappresentato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Gli uomini di Allegri partono in posizione di leggero vantaggio, forti dell'1-0 ottenuto al Franchi nella gara di andata. Un goal che pesa anche perché, in Coppa Italia, è ancora in vigore la regola delle reti fuori casa che valgono doppio in caso di parità di risultati.

La Viola, piegata nel primo atto dalla sfortunata autorete di Venuti, è chiamata all'impresa in terra piemontese per sovvertire le sorti della qualificazione e strappare il pass per la finalissima.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-JUVENTUS

Juventus-Fiorentina si giocherà all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FIORENTINA IN TV

Da quest'anno Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva i match di Coppa Italia. Di conseguenza, la semifinale di ritorno della coppa nazionale sarà visibile in chiaro su Canale 5.

JUVENTUS-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Chi vuole seguire la gara in streaming potrà invece farlo collegandosi a Mediaset Play, servizio streaming gratuito messo a disposizione per pc, smartphone e tablet oppure collegandosi con il sito Sportmediaset.it.

Come sempre potrete seguire tutti gli aggiornamenti sulla gara sul nostro sito. GOAL racconterà in diretta la semifinale di ritorno di Coppa Italia attraverso la consueta diretta testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida decisiva tra Juventus e Fiorentina sarà commentata da Massimo Callegari, con il commento tecnico a cura di Massimo Paganin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

Allegri conferma Perin in porta in quanto portiere di Coppa. Per il resto manderà in campo la miglior formazione possibile. Chiellini guiderà la difesa con Bonucci, affiancati da Danilo e Alex Sandro sulle corsie. In mezzo al campo Rabiot e Zakaria, con Cuadrado, Dybala e Morata a sostegno dell'ex viola Vlahovic.

Italiano risponde con il suo 4-3-3 con Terracciano tra i pali e la linea difensiva con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Duncan insieme a Torreira e Maleh, mentre davanti largo al tridente Gonzalez, Cabral e Ikoné.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.