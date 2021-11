Juventus-Fiorentina col dubbio: goal di Cuadrado o autorete di Biraghi?

Juventus-Fiorentina si è risolta nel suo segmento finale quando i bianconeri, in pieno recupero, hanno trovato la combinazione vincente per scardinare la retroguardia toscana chiamata a fare i conti con l'inferiorità numerica seguita all'espulsione di Milenkovic.

Al 91' Cuadrado ha puntato l'area dalla destra, prima di saltare Biraghi nello stretto per poi fulminare Terracciano con il piazzato vincente deviato proprio dal capitano della viola.

Una deviazione decisiva che spinge il pallone tra il palo e il portiere dei toscani ma che, regolamento alla mano, non toglie a Cuadrado la paternità del goal in quanto il colombiano è protagonista di un tentativo diretto verso la porta e quindi non ci sono gli estremi per catalogare il goal partita della Juve come autorete.

Nessun dubbio, dunque. La Juve vince 1-0, torna al successo, grazie allo squillo della sua freccia colombiana inserita da Allegri a poco più di dieci dalla fine. In una parola: decisivo.