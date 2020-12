Juventus-Fiorentina 0-3: Disastro bianconero, gioiscono i viola di Prandelli

Inaspettata pesante sconfitta per la Juventus, battuta dalla Fiorentina allo Stadium: bianconeri in dieci per quasi tutta la gara.

La un Natale così se lo ricorderà a lungo: solo carbone per i bianconeri. Una prova incomprensibile quella offerta dai bianconeri, che non può trovare giustificazioni neanche con l’inferiorità numerica causata dalla follia di Cuadrado. Sorride la , alle prese con un successo vitale in chiave salvezza, che testimonia come la compagine toscana vanti importanti margini di miglioramento.

Pirlo, alle prese con un turnover scientifico, dà continuità all’ormai solito 4-4-2 a geometria variabile. Szczesny in porta. Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Ramsey, McKennie, Bentancur e Chiesa a centrocampo. Tandem d’attacco affidato nei sapienti piedi di Morata e Cristiano Ronaldo.

Problemi di classifica, eccome, per Prandelli. Che, ancora alla ricerca della miglior espressione tecnico-tattica, s’affida al 5-3-2- Dragowski tra i pali. Milenkovic, Caceres, Pezzella e Igor nel pacchetto arretrato. Amrabat, Borja Valero e Castrovilli a comporre la linea metodista. Ribery e Vlahovic in avanti.

Primo tempo horror per la Juventus che, pronti via, va sotto per il lampo di Vlahovic. E poi, non contenta, si ritrova in inferiorità numerica al 18’ per un’entrata folle di Cuadrado. La Fiorentina, di qualità, prova a sfruttare l’uomo in più. E solamente una grande parata di Szczesny nega la via della rete a Castrovilli. Madama in evidente difficoltà, strutturale e mentale, con il solo Cristiano Ronaldo a rendersi pericoloso.

Nella ripresa, sostanzialmente, la Fiorentina gestisce e trova altre due reti. Prima, con la deviazione di Alex Sandro. Poi, con il goal dell’ex di Caceres. E’ delirio viola, con il primo successo di Prandelli al ritorno alla guida viola. In definitiva, senza giri di parole, puro orgasmo gigliato.

IL TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

MARCATORI: 3’ Vlahovic, 76’ aut Alex Sandro, 81’ Caceres

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6.; Cuadrado 4, De Ligt 5.5 (88’ Frabotta), Bonucci 4, Alex Sandro 4; Ramsey s.v (20’ Danilo 6), McKennie 5.5 (72’ Kulusevski 5.5), Bentancur 4, Chiesa 6; Morata 5 (46’ Bernardeschi 5), Ronaldo 6. Allenatore: Pirlo

FIORENTINA (5-3-2) Dragowski 5.5; Milenkovic 7, Caceres 7.5, Pezzella 7, Igor 6.5, Biraghi 7.5 (82’ Venuti s.v.); Amrabat 7, Borja Valero 6.5 (52’ Pulgar 6.5), Castrovilli 6.5, Ribery 7 (82’ Bonaventura s.v.), Vlahovic 7 (75’ Kouame s.v.). Allenatore: Prandelli

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Biraghi (F), Ribery (F), Borja Valero (F), Pezzella (F), Danilo (J)

Espulsi: Cuadrado (J)