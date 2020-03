La Juventus celebra la festa del papà con Chiellini, la moglie: "Sono i nipotini"

La Juventus ha pubblicato una foto di Giorgio Chiellini per la festa del papà, la replica della moglie: "Tutto molto bello... ma sono i nipotini!".

La festa del papà è celebrata in tutto il mondo: anche quello del calcio ha omaggiato questa importante figura, con la che si è resa protagonista di una piccola gaffe social.

Sull'account Twitter della società bianconera è apparsa una foto di Giorgio Chiellini con due bambini e, in un primo momento, tutti hanno pensato che potessero essere i suoi figli.

La 'correzione' è arrivata tra i commenti al post da Carolina Bonistalli, moglie del capitano juventino che ha precisato come quelli in foto in realtà fossero i nipotini.

Tutto molto bello.... ma sono i nipotini!😂🥰 — Carolina Bonistalli (@caroutine) March 19, 2020

"Tutto molto bello... ma sono i nipotini!".

Chiellini e consorte hanno infatti due figlie: Nina di 4 anni e Olivia, nata lo scorso 20 giugno 2019. Magari alla prossima festa del papà sarà pubblicata la foto giusta...