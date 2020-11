Juventus-Ferencvaros: Pirlo vuole lanciare Dybala, turno di riposo per Morata

La Juventus mette già nel mirino la Champions League dopo la vittoria contro il Cagliari. Turnover per Pirlo, con Ronaldo che non esce dal campo.

Torna bene dalla sosta per le nazionali la , che sforna in una prova convincente contro il . Adesso però è già la volta della , con la sfida, sulla carta, più semplice dell'intero girone per la formazione di Andrea Pirlo: all'Allianz Stadium arriverà il Ferencvaros.

La partita contro il Ferencvaros potrebbe addirittura mettere al sicuro già la qualificazione al prossimo turno di Champions League. Se la Vecchia Signora vince ed il non perde a Kiev, la qualificazione è aritmetica per la Juventus.

Poi si dovrà ancora vedere chi arriverà primo e chi secondo, ma per le due squadre regine di questo raggruppamento sarebbe solo una formalità.

Se in Ungheria la squadra di Rebrov è stata 'distrutta' per 1-4, in casa il compito potrebbe essere ancora più agevole, anche se non bisognerà sottovalutare gli avversari. Pirlo ha bisogno di operare un po' di turnover, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati, a partire dalla sfida contro il di sabato prossimo.

E proprio per questo c'è un giocatore che fino a questo momento le ha giocate tutte negli ultimi due mesi: Alvaro Morata. Lo spagnolo al netto di sorprese o ripensamenti, andrà in panchina contro il Ferencvaros, per lasciare spazio a Paulo Dybala.

L'argentino non sta attraversando un buon periodo di forma e all'andata in Ungheria ha trovato il suo unico goal stagionale. Potrebbe essere la partita giusta per trovare buone risposte ed una spinta di ottimismo, magari con un altro goal.

La coppia Morata-Ronaldo sta regalando grandi soddisfazioni a Pirlo, ma l'allenatore della Juventus ha bisogno di poter puntare anche sul migliore Dybala da qui alla fine della stagione.

Cristiano Ronaldo, invece, non conosce turnover, anche perché deve ancora trovare il suo primo goal in Europa in questa stagione, e questa non è sicuramente una cosa da poco per uno come lui.