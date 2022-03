Juventus femminile in semifinale di Champions? Cosa serve alla squadra Women

La vittoria dell'andata è stata un grande passo in avanti per la Juventus Women, considerando lo status del Lione nella Champions League femminile. Ora le bianconere di Montemurro proveranno ad alzare l'asticella della propria storia europea, ottenendo il pass per le semifinali del torneo 2021/2022 dopo il match di ritorno.

Vittoriosa allo Stadium per 2-1 nel match d'andata, ora la Juventus femminile è chiamata a resistere in casa del Lione, ovvero la squadra più vincente nella storia della competizione che sta pian piano ottenendo sempre più consensi, basti pensare ai 91.000 spettatori di Barcellona-Real Madrid.

La vincente tra Juventus e Lione femminile affronterà la squadra che avrà la meglio tra PSG e Bayern Monaco. Dall'altra parte del tabellone, invece, le Campionesse in carica del Barcellona aspettano la vincente tra Arsenal e Wolfsburg.

JUVENTUS WOMEN IN SEMIFINALE SE...

Pareggia contro il Lione nel match di ritorno

Vince contro il Lione nel match di ritorno

JUVENTUS FEMMINILE ELIMINATA DALLA CHAMPIONS SE...

Perde con due o più goal di scarto nei tempi regolamentari ed eventualmente supplementari

Perde ai rigori

LIONE-JUVENTUS 1-0, 2-1 o 3-2 AL 90': COSA SUCCEDE?

Come accade nella Champions maschile, i goal in trasferta non sono più validi per definire il passaggio del turno nella fase ad eliminazione diretta. Se il Lione dovesse battere la Juventus di misura con qualsiasi risultato nei tempi regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per definire la qualificata, in virtù del 2-1 dell'andata per Madama.