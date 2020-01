Juventus, fascia sinistra da monitorare: Alex Sandro non preoccupa

In casa Juventus non preoccupa la botta al costato rimediata da Alex Sandro. Danilo convincente con il Parma. In attesa del rientro di De Sciglio.

Coperta corta? No. La , per quanto concerne la fascia mancina, in estate ha deciso di ottimizzare gli effettivi a disposizione, cedendo in prestito Luca Pellegrini al affinché il minutaggio fosse dei più corposi. E, al momento, questa strategia non ha fornito brutte sorprese. Con una sola vera emergenza, affrontata abbassando il raggio d'azione di Blaise Matuidi in occasione della sfida con la .

Insomma, si può andare avanti con l'attuale organico. Ragion per cui, il dg Fabio Paratici non ha pensato minimamente di intervenire nel mercato di riparazione per rafforzare la corsia, pensando solamente in prospettiva: Jean-Claude Ntenda, classe 2002, preso dal e affidato nelle sapienti mani di Lamberto Zauli per la Primavera.

Le condizioni di Alex Sandro, intanto, non preoccupano. Uscito all'alba di Juventus- per una botta al costato rimediata nel riscaldamento, il terzino brasiliano dovrebbe prendere parte regolarmente all'imminente sfida casalinga di Coppa contro la , valevole per accedere alle semifinali.

Qualora Maurizio Sarri non volesse correre rischi, mettendo nel mirino il , la maglia da titolare se l'aggiudicherebbe automaticamente Danilo, a suo agio ieri sera nel ruolo di terzino sinistro. Non una novità per lui, proposto in quella zona del campo a più riprese da Pep Guardiola nel .

Occhi puntati, poi su: attualmente out per l'elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. Da verificare in vista della trasferta campana.

Difficile, infine, pensare che Luca Coccolo - convocato per due volte con la Prima Squadra - possa essere considerato in chiave laterale. Il 21enne di Ciriè, infatti, con l'Under 23 gioca prevalentemente de centro-sinistra in una difesa a quattro.