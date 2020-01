Juventus, Fabregas ricorda Sarri: "Poco flessibile, ha le sue idee e muore con quelle"

Al vertice della dopo diciotto giornate ci sono la di Maurizio Sarri e l' di Antonio Conte. Un duello di tattica e di idee il cui esito determinerà, probabilmente, la vincitrice del campionato italiano.

Ai tempi del Cesc Fabregas ha avuto modo di lavorare con entrambi gli allenatori italiani che stanno dominando la Serie A. Su 'Twitter' il centrocampista spagnolo del ha risposto ad alcune domande relative ai due tecnici italiani.

He has his tactics and he dies with them. He’s not very flexible let’s say but he’s a good man with a good heart. https://t.co/yIZEO37QRJ