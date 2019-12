Juventus, ex Chelsea critica Sarri: "Gestisce le squadre come una banca, non ha un piano B"

La sconfitta in Supercoppa italiana contro la ha messo la gestione di Maurizio Sarri sulla panchina della sotto la lente di ingrandimento: risultati positivi, ma la fase difensiva fa acqua.

Nel frattempo dall' piovono critiche nei confronti dell'allenatore di Bagnoli. Robert Green, terzo portiere del nella scorsa stagione, sulle colonne del 'The ' ha accusato Sarri di gestire le proprie squadre in maniera troppo matematica, senza lasciare alcuno spazio al compromesso con le proprie idee.

"Gli ho detto 'Non hai un piano B. I giocatori hanno paura di dirti qualcosa come ho fatto io. In seguito, tanti giocatori mi hanno detto di aver apprezzato quello che ho detto. È un ex banchiere e gestisce il club come una banca. Nella sua testa, c'era una formula per il successo. Era come 'Sono un matematico, ci ho lavorato e ora so'. C'erano volte in cui funzionava, il problema è che ci sono altre undici persone nell'altra squadra che provano a fare qualcosa per fermarti. La difficoltà è quando capiscono come fare. Faceva sempre fatica a cambiare perché aveva un solo modo. E se non funzionava, ci diceva solo che dovevamo fare a modo suo ma meglio".