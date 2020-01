Juventus, Emre Can verso il Borussia Dortmund: possibile contatto in giornata

Emre Can non rientra più nei piani di Sarri e tornerebbe volentieri in Bundesliga. La Juventus aspetta una prima offerta. Everton defilato.

L'avventura di Emre Can alla sta per volgere al termine. Il centrocampista tedesco, arrivato nell'estate del 2018 a parametro zero dal , d'altronde non rientra nei piani di Sarri.

Dopo l'esclusione dalla lista Champions infatti, nelle ultime settimane, il tecnico gli ha preferito sempre tutti gli altri centrocampisti della rosa senza mai farlo alzare dalla panchina.

Emre Can dal canto suo tornerebbe volentieri in dove il club più interessato sembra il che, nelle prossime ore, dovrebbe contattare la Juventus per iniziare a parlarne.

La società bianconera aspetta ancora la prima offerta ufficiale da Dortmund e conta ovviamente di fare plusvalenza con l'eventuale cessione del tedesco. L' di Ancelotti, tecnico che apprezza molto Emre Can, al momento invece sembra più defilato.

A questo punto insomma non resta che aspettare le prossime ore per capire se il Dortmund deciderà davvero di affondare il colpo. Emre Can e la Juventus sono già ai saluti.