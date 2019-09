Juventus-Emre Can, prove di pace su Twitter: "Buona fortuna"

Emre Can impegnato con la Germania contro l'Olanda di De Ligt, la Juventus manda un messaggio a entrambi: "Buona fortuna per il derby bianconero".

Segnali di pace tra Emre Can e la dopo l'esclusione del centrocampista dalla lista UEFA per la prossima : il club bianconero manda un messaggio sul proprio profilo Twitter in occasione della sfida di qualificazione a che vedrà impegnato il tedesco contro l'altro juventino De Ligt.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un messaggio rivolto a Emre Can e De Ligt, che si affronteranno nella super sfida con le rispettive nazionali:

"Buona fortuna a Emre Can e Matthijs De Ligt per il derby bianconero tra e per le qualificaizoni a Euro 2020".

Un gesto di distensione da parte della Vecchia Signora nei confronti di Emre Can dopo la dura reazione del giocatore alla notizia dell'esclusione dalla lista UEFA: lo stesso classe '94 aveva poi 'ammorbidito' la propria posizione specificando sui propri canali social il rispetto e la dedizione nei confronti del suo attuale club.