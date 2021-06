Juventus ed Empoli di scena ai quarti di finale del campionato Primavera: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

JUVENTUS-EMPOLI PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Empoli Primavera

Juventus-Empoli Primavera Data: 23 giugno 2021

23 giugno 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre)

Streaming: Sportitalia

Si è conclusa una entusiasmante stagione regolare per quanto riguarda il campionato Primavera: tre squadre a quota 57 punti in vetta, con Sampdoria e Inter a spuntarla sulla Juventus nel computo della classifica avulsa.

I bianconeri sono dunque costretti ad iniziare il proprio cammino nella fase finale a partire dai quarti contro la sesta classificata, ossia l'Empoli, finita ad otto lunghezze di distanza dai ragazzi allenati da Andrea Bonatti.

Alla Juventus basterà ottenere un pareggio per approdare in semifinale, dove affronterebbe l'Inter: per i quarti di finale, infatti, il regolamento non prevede la disputa di tempi supplementari ed eventuali calci di rigore (come avviene, invece, a partire dal turno successivo) ma ad essere premiata, in caso di parità al 90', è la squadra meglio posizionata al termine delle 30 giornate.

Il bilancio stagionale è a favore della Juventus: vittoria esterna per 2-0 il 25 settembre 2020, pareggio interno (1-1) lo scorso 5 maggio.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Juventus-Empoli Primavera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-EMPOLI PRIMAVERA

Juventus-Empoli Primavera si giocherà mercoledì 23 giugno 2021 nello scenario dello Stadio Ricci di Sassuolo, l'impianto designato per la disputa di tutte le gare della fase finale. Calcio d'inizio fissato alle ore 19.

La sfida tra Juventus ed Empoli Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Sarà quindi visibile in chiaro.

Juventus-Empoli potrà essere seguita anche in diretta streaming grazie a Sportitalia in due modi: collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale dell'emittente o, in alternativa, attraverso l'applicazione dedicata disponibile per sistemi iOS e Android.

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Verduci; Mulazzi, Omic, Miretti, Turicchia; Soule, Sekulov. All. Bonatti

EMPOLI (4-4-2): Hvalic; Donati, Siniega, Fradella, Rizza; Asllani, Fazzini, Belardinelli, Baldanzi; Ekong, Lipari.