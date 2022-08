Juventus, è già emergenza alla prima: sei assenti sicuri contro il Sassuolo

Oltre agli infortunati Pogba, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge non saranno a disposizione di Allegri anche Rabiot e Kean, entrambi squalificati.

Dove eravamo rimasti? La nuova stagione della Juventus inizia come si era chiusa quella precedente, ovvero in emergenza. Tra infortuni e squalifiche infatti gli assenti alla prima di Ferragosto contro il Sassuolo saranno ben sei.

Oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge, per il cui rientro in gruppo ci sarà da aspettare ancora parecchie settimane, Allegri non potrà sicuramente contare anche su Paul Pogba e Weston McKennie.

Il primo è alle prese con l'infortunio al menisco che rischia di tenerlo fuori dai 2 ai 5 mesi, mentre il secondo resterà ai box circa tre settimane dopo la lussazione alla spalla rimediata nell'ultimo allenamento statunitense.

Non solo infortuni, però, contro il Sassuolo non saranno a disposizione causa squalifica Adrien Rabiot e Moise Kean.

Il francese, che ha saltato la tournée americana per motivi personali, in queste settimane si è allenato con l'Under 23 ma sembra sempre più ai margini del progetto e davanti a una buona offerta potrebbe anche partire.

L'attaccante, dato in uscita a inizio estate, si è invece presentato in ritiro tirato a lucido e sta cercando di convincere Allegri a puntare su di lui come vice Vlahovic dopo la partenza di Morata.

Intanto però gli indisponibili alla prima giornata di campionato saranno già sei. Sperando ovviamente che nei prossimi giorni l'elenco non si allunghi ulteriormente e in attesa di conoscere le condizioni di De Sciglio, assente negli USA causa affaticamento muscolare.