Juventus, è esploso Mavididi al Dijon: 6 goal nelle ultime sei partite

L'attaccante classe '98 di proprietà della Juventus si sta mettendo in mostra con la maglia del Dijon in Ligue 1. Doppietta nell'ultima col Nantes.

In c'è un giocatore che si è preso la scena nelle ultime settimane. Si chiama Stephy Mavididi, gioca nel Dijon ed è di proprietà della .

I bianconeri lo hanno ceduto in prestito in estate dopo averlo fatto esordire in lo scorso aprile contro la . Mavididi era stato protagonista con l'Under 23 in Serie C, segnando 6 goal in 32 presenze.

La Juventus ha deciso così di testarlo in un campionato più competitivo dove potesse giocare con continuità e la scelta è caduta sul Dijon, dove dopo un inizio altalenante Mavididi è diventato protagonista.

Nelle ultime sei partite tra campionato e Coupe de France, Mavididi ha realizzato 6 goal. Doppietta al , poi goal al Limonest e al Brest, infine un'altra doppietta nell'ultima giornata di contro il .

Strappato all' , dove si è formato calcisticamente, Mavididi sta facendo vedere perché la Juventus si è attivata prontamente per strapparlo al club inglese e fargli un contratto fino al 2022. La sua valutazione da qui a ques'estate potrebbe schizzare alle stelle se continuerà con questo rendimento.