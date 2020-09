Rimpianto Dzeko per Pirlo: "Grande giocatore, ma la trattativa non è andata in porto"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, parla alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma: "Morata non è una terza scelta".

Reduce dalla convincete vittoria ottenuta all’esordio contro la , la nuova di Andrea Pirlo torna in campo per sfidare all’Olimpico la in un match valido per la seconda giornata del campionato di .

Il tecnico bianconero, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara, partendo dal percorso settimanale e dall'abitudine a svolgere ancora un ruolo inedito per lui.

"Abbiamo fatto una bella settimama di lavoro, meglio della precedente: stiamo aumentando i carichi e i ragazzi stanno lavorando bene. Allenare è un'emozione diversa, perchè non decido io, ma dipendo dai giocatori che scendono in campo".

Sull'arrivo di Alvaro Morata e sul recupero di Paulo Dybala, Pirlo non ci fornisce certezze.

"Stavamo aspettando il centravanti, ed è arrivato in settimana. Abbiamo avuto poco tempo di lavorare con lui, ma nella mia testa c'è da tempo il pensiero su come mettere i calciatori nelle migliori condizioni. Non so se Dybala ci sarà a Roma, decideremo nel pomeriggio se portarlo o lasciarlo qui a lavorare, è rientrato gradualmente in gruppo in questi giorni. Turnover? Mi sembra un po' strano attuarlo dopo una sola partita, cercherò di mettere in campo la squadra migliore secondo le nostre esigenze tattiche e per le caratteristiche della Roma".

A chi critica la scelta di acquistare Alvaro Morata, dopo aver cercato Suarez e Dzeko, Andrea Pirlo risponde descrivendo le qualità dell'attaccante spagnolo.

"Morata è un giocatore che conosciamo da tempo, attacca bene la profondità, può fare reparto da solo e gioca bene anche con gli altri. Non è stata una terza scelta ma è un giocatore con le caratteristiche che cercavamo. Dzeko è un pericolo, è un grande giocatore, sarebbe potuto diventare un attaccante della ma la trattativa non è andata in porto".

Andrea Pirlo poi parla anche della situazione terzini, strettamente legata al calciomercato e all'ultimissima cessione di Pellegrini al .