Juventus, Dybala vota per il tridente: foto con Cristiano Ronaldo e Higuain

Buona la prima da titolare per il tridente della ma, nonostante la prova convincente dei suoi attaccanti e la vittoria contro l', al termine della partita Maurizio Sarri ha frenato sulla possibilità che questa soluzione iper-offensiva diventi la norma.

Il tecnico infatti vuole mantenere un certo equilibrio e ha spiegato come il tridente composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain sia utilizzabile solo in alcune occasioni.

"E' una soluzione straordinaria da tenere in considerazione in determinanti momenti e determinate partite. Come è stato ad esempio nel finale di gara a Leverkusen. E' chiaro che se troviamo un avversario che palleggia bene diventa difficile, ma oggi davanti sono stati abbastanza ordinati e hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Per 60 minuti abbiamo fatto molto bene anche in fase difensiva".