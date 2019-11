Juventus, Dybala trascinatore contro il Milan: prodezza da tre punti

Altra grande prestazione di Paulo Dybala, che allo Stadium regala alla Juventus il successo sul Milan con un goal di pregevole fattura.

C’è sempre bisogno di Paulo Dybala. La si gode il suo numero 10. La Juventus si gode un giocatore ritrovato. Merito di Maurizio Sarri che, bocciando fin da subito il concetto di tuttocampista, ha riportato la Joya ad avere un ruolo centrale tra le punte. Feeling immediato con l’ex tecnico del , sfociato in un crescendo destinato a impreziosirsi.

Ieri sera, al minuto 55, è cambiato il mondo: bianconero. Fuori un irriconoscibile Ronaldo, dentro il 25enne di Laguna Larga. Bingo. Un destro chirurgico a fulminare Donnarumma, un colpo da biliardo da vero “diez”. Insomma, proprio ciò che serviva per alimentare un flusso positivo. Il “Picciriddu” ha voglia di spaccare il mondo. Da qui una rete nell’ultimo quarto d’ora – in serie A – che non trovava da marzo 2018 contro la . Da qui un goal da subentrato che non arrivava da febbraio 2019 contro il .

D’altro canto, si sa, Dybala ama regalare dispiaceri al . Basti pensare alle 7 marcature rifilate al Diavolo nell’élite nostrana. Insomma, vittima preferita. E se in termini qualitativi il 4-3-1-2 di stampo sarriano sembra essersi incagliato in qualche equivoco tattico di troppo, la sensazione è che invece l’attaccante argentino con questo abito addosso si trovi perfettamente a suo agio. A maggior ragione con Higuain in campo, proprio come emerso nitidamente nell’ultima gara dello Stadium.

Il mercato, ormai, assomiglia tanto a un pallido ricordo. Che, comunque, ha recitato una parte importante nell’ultima estate di Paulo. Non è un mistero, ad esempio, che la avrebbe voluto portare a termine il potenziale scambio con Lukaku, saltato esclusivamente a causa del no di Dybala al . Così come non sono mancate le trattative con e , sfociate nel nulla di fatto principalmente per colpa dei diritti d’immagine.

Poco male, decisamente, sia per la Signora sia per l' . La prima, dal nulla, ha ritrovato un campione che vuole rilanciarsi a pieni giri su scala internazionale. E, a tal proposito, la doppietta rifilata alla Mosca non è passata inosservata. Mentre la selezione albiceleste, nel lungo periodo, potrebbe puntare su un giocatore che - complice la presenza di Messi - non è ancora riuscito a esprimersi come vorrebbe.

Dybala, intanto, sorride. Il tutto, all'insegna dell'umiltà. La stessa con cui ha sostituito CR7 e, soprattutto, con cui ha regalato alla Juve un successo vitale per trascorrere in serenità la pausa nazionali. Ronaldo a parte, s'intende. Ma questa è un'altra storia.