Juventus, Dybala sfiduciato: verso la panchina anche contro il Napoli

Umore nero per Paulo Dybala dopo la panchina di Parma: la Joya va verso l'esclusione anche contro il Napoli, ma dal mercato non arrivano spiragli.

La parte con il piede giusto sul campo del , ma deve fare i conti con una rosa da sfoltire e soprattutto con l'umore di un Paulo Dybala sempre più deluso dalle nuove gerarchie bianconere dopo l'ultima esclusione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come confermato da 'Tuttosport', la Joya non ha preso bene le scelte dello staff tecnico, che ha preferito mandare in campo Bernardeschi come terzo cambio nel finale della gara. Zero minuti per l'argentino, che ora più che mai si sente ai margini del progetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Fuori per scelta tecnica, come confermato dallo stesso Martusciello al termine del match, quando ha spiegato come Higuain fosse più pronto a ricoprire il ruolo di punta centrale nel tridente. Dunque si prospetta una nuova esclusione per l'ex anche in occasione del big match contro il , in programma nella seconda giornata.

Sul fronte mercato non arrivano però spiragli per Dybala: la soluzione sembra l'unica percorribile, ma i francesi devono prima trovare una sistemazione a Neymar. Dall'altro lato l'Inter gradirebbe uno scambio con Icardi, ma la dirigenza bianconera non sembra disposta a proseguire su questo fronte.

Una prima giornata che ha lasciato dunque più di una delusione in casa bianconera: anche De Ligt aveva manifestato la sua amarezza, sottolineando tutta la voglia di scendere in campo per fare il suo esordio in .