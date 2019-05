Juventus, Dybala saluta Allegri: "Mi hai insegnato a vincere"

Dopo l'addio di Allegri alla Juventus in conferenza stampa, Paulo Dybala saluta l'allenatore: "Grazie per questi magnifici 4 anni".

Massimiliano Allegri ha salutato la visibilmente commosso in conferenza stampa accanto al presidente Agnelli: poco dopo è arrivato il messaggio di Paulo Dybala, che ringrazia l'allenatore toscano al termine dell'avventura.

Tramite il proprio profilo 'Twitter', l'attaccante argentino ha voluto fare il suo augurio all'allenatore che ha conquistato 5 scudetti sulla panchina bianconera:

"Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato sopratutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai!".

Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato sopratutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai! pic.twitter.com/g9VrrFhzBg — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 18 maggio 2019

Una stagione sicuramente non esaltante per la Joya dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo: il numero 10 bianconero è stato spesso schierato in posizione più arretrata, collezionando soltanto 10 goal stagionali, un bottino ben lontano dalle cifre delle passate stagioni.

Anche Miralem Pjanic ha reso omaggio a Massimiliano Allegri elencando tutti i successi conquistati:

🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Scudetti

🏆🏆🏆🏆 Coppa

🥇🥇Supercoppa

2 Finali di Champions

Abbiamo gioito, abbiamo discusso, abbiamo festeggiato. Ma sopratutto siamo stati dove la @juventus meritava di stare, sempre in vetta.

Grazie per tutto Mister a te e tutto lo staff tecnico 👍🏼#Allegri pic.twitter.com/7baZHGpEwf — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 18 maggio 2019