Juventus, Dybala ringrazia Allegri: "Ho imparato come essere un professionista modello"

Dybala ringrazia Allegri: "Mi ha dato la libertà di giocare ovunque. Vogliamo la finale di Champions a tutti i costi, può essere controproducente".

Dopo le due panchine consecutive, e la tirata d'orecchie per essere rientrato negli spogliatoi prima del fischio finale durante Juventus-Parma, sembra tornato il sereno tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri.

Il numero 10 infatti, intervistato dal sito dell'UEFA, ha ringraziato l'allenatore per avergli insegnato tanto dentro e fuori dal campo.

"Ho imparato molto da lui, soprattutto come lavorare, come essere un professionista modello e come concentrarmi totalmente in allenamento. Il mister mi ha aiutato tantissimo. Anche se ho giocato in diversi ruoli, mi ha sempre dato la libertà di giocare ovunque".

Quindi Dybala racconta il suo rapporto con Cristiano Ronaldo paragonando il portoghese al connazionale Messi.

"Ho avuto la possibilità di giocare con Lionel e ora con Cristiano Ronaldo. E' un ragazzo tranquillo e normale, come tutti noi. Anche se in carriera ha vinto molto, in spogliatoio è sempre molto gentile. Lo paragono a Leo: impari molto da calciatori e persone come loro, sia in campo che fuori".

Infine l'argentino non nasconde di voler vincere la Champions League con la Juventus ma per farlo i bianconeri dovranno prima eliminare l'Atletico Madrid.