Juventus-Dybala, prove di rinnovo: sabato incontro con l'agente Antun

Sabato dovrebbe essere il giorno in cui il procuratore di Dybala parlerà con la Juventus. Obiettivo: porre le basi per il sospirato prolungamento.

Si va avanti. Con fiducia, con pazienza. La Juventus e Paulo Dybala continuano a rincorrersi, a tentare di venirsi reciprocamente incontro. Con una data da cerchiare in rosso sul calendario: sabato 7 agosto.

È questo, infatti, il giorno in cui la dirigenza bianconera dovrebbe incontrare l'agente della Joya, Jorge Antun. Obiettivo: provare a gettare le basi di un rinnovo di contratto di cui si parla da settimane, da mesi ma che concretamente non è mai giunto alla sospirata fumata bianca.

Parti al lavoro, dunque. Con la sostanziale volontà di fare un passo avanti. Il 30 giugno del 2022 è una deadline sempre più vicina e la possibilità di perdere Dybala a parametro zero non può che essere considerata reale. L'arrivo di Antun può rappresentare il primo passo per sbloccare la situazione.