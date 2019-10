Juventus, Dybala cita Martin Luther King: “Ho un sogno, il razzismo non vinca”

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, lancia un appello contro il razzismo: “Non vinca dentro e fuori dagli stadi”.

Quello del razzismo è un problema con il quale ancora oggi purtroppo si è costretti a fare i conti, anche nel mondo dello sport. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi che si sono verificati in vari stadi italiani e non e l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto solo poche ore fa a Sofia dove la partita Bulgaria-Inghilterra è stata sospesa per due volte a causa di cori contro alcuni giocatori inglesi.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Molti sono stati gli sportivi che in questo periodo si sono schierati contro la piaga del razzismo e tra essi c’è anche Paulo Dybala che, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha condannato gli episodi che si verificano tanto dentro quanto fuori gli impianti sportivi.

Per farlo, il gioiello della ha ricordato la celebre frase “I have a dream” che è stata il titolo del famoso discorso pronunciato da Martin Luther King nell’agosto del 1963 al Lincoln Memorial di Washington.

I have a dream. Yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King y tendríamos que repetirlo nosotros cada día. El sueño es que el racismo no gane en los estadios de fútbol y tampoco afuera de ellos como en nuestras vidas..cada día. #noracism #stopracism pic.twitter.com/AVGhQtjSm6 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 15, 2019