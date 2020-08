La Juventus riparte senza Dybala: recupererà dall'infortunio ad Ibiza

Paulo Dybala è stato il grande assente del primo giorno di lavoro in casa Juventus. Per lui fisioterapia e lavoro ad Ibiza.

Alla è ufficialmente iniziata l’era Pirlo. La compagine bianconera infatti, nella giornata di lunedì si è radunata alla Continassa per dare il via ai lavori in vista della prossima stagione.

Tutti presenti i giocatori della rosa del nuovo tecnico della , eccetto due eccezioni: Matthijs De Ligt e Paulo Dybala. L’essenza del centrale olandese era nell’aria, visto che si è operato alla spalla destra lo scorso 12 agosto e in questi giorni è alle prese con la lunga riabilitazione.

Più sorprendente è invece stata per alcuni l’assenza del 10 bianconero, ma anche in questo caso il tutto va ricondotto ad un infortunio. Dybala infatti è alle prese con il problema al retto femorale patito nella sfida con il che ha sancito l’eliminazione della Juve dalla , e proseguirà le terapie ad Ibiza.

Come mostrato anche dalle immagini postate sul suo profilo Instagram, il campione argentino si trova nelle Baleari con la sua compagna Oriana Sabatini e quindi, quella che sta vivendo è una sorta di ‘vacanza di lavoro’.

A seguirlo da vicino c’è anche un fisioterapista che lo aiuterà a tornare al meglio e la sensazione è quella che entro una settimana o poco più potrà mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.