Juventus, Dybala e Ronaldo per la prima volta in goal nella stessa gara

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala cominciano a parlare la stessa lingua in campo. La Joya ricambia anche l'esultanza speciale.

La Juventus continua, come se non bastasse già di per sé il percorso trionfale di questa stagione, a raccogliere buone notizie dalle sue vittorie. Anche da una passeggiata contro il Frosinone, il popolo bianconero trae una notizia non di poco conto, soprattutto pensando alla Champions League.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala stanno cominciando a muovere i primi veri passi di intesa, fuori e dentro dal campo. Inutile negare che l'arrivo del portoghese ha chiuso un po' gli spazi in zona-goal per l'argentino, ma adesso i due cominciano a sapersi ritagliare le zolle di campo giuste per non calpestarsi a vicenda.

Il segnale era arrivato già dalla scorsa partita contro il Sassuolo. L'esultanza speciale di Cristiano Ronaldo, con la Dybala Mask dedicata al compagno di squadra, era un chiaro segno di intesa e di volontà di giocare insieme.

L'articolo prosegue qui sotto

Ieri, contro il Frosinone, Dybala ha sbloccato le marcature dopo pochi minuti e ha festeggiato 'mixando' la sua esultanza con quella di Cristiano Ronaldo. Tra i due c'è sintonia.

Ad avvalorare questa tesi c'è anche un dato statistico importante per la Juventus: soltanto ieri nella gara contro il Frosinone, Dybala e Ronaldo hanno trovato il goal contemporaneamente nella stessa partita.

L'Atletico Madrid è avvisato, soprattutto considerando la stagione in Champions League che sta disputando Paulo Dybala. Adesso, in più, c'è anche l'intesa a 360° con Cristiano Ronaldo, uno che contro i Colchoneros nella sua carriera ha dimostrato già qualcosa...