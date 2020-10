Juventus, Dybala ancora debilitato: potrebbe saltare la trasferta di Crotone

Paulo Dybala a forte rischio forfait per Crotone-Juventus: i problemi intestinali e il lungo viaggio di ritorno dal Sudamerica lo hanno debilitato.

Preso atto del successo ottenuto a tavolino contro il , la si prepara ad affrontare la sua seconda trasferta stagionale in quel di : calcio d'inizio sabato sera alle ore 20:45.

Bianconeri che voleranno in Calabria senza l'infortunato Ramsey e i positivi Ronaldo e McKennie: l'assenza certa del portoghese è un duro colpo da assorbire per Andrea Pirlo che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala.

L'argentino è reduce da problemi gastrointestinali che hanno convinto il ct Scaloni a risparmiargli la trasferta in . Problemi non ancora smaltiti completamente e che, uniti allo stress del lungo viaggio di ritorno in dal Sudamerica, creano un mix potenzialmente letale.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Dybala potrebbe addirittura non partire alla volta di Crotone e le scelte in attacco sarebbero praticamente obbligate. Punto fermo del reparto è il nuovo acquisto Morata, rimasto a durante la sosta per lavorare e assimilare gli schemi di Pirlo.

Lo spagnolo si posizionerà nell'attacco bianconero assieme a Kulusevski e, forse, anche Chiesa: da capire se l'ex verrà impiegato come seconda punta o esterno a destra al posto di Cuadrado.

Tornando a Dybala, l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la trasferta di Kiev che segnerà l'esordio nella fase a gironi della : proprio la competizione a cui risale l'ultima presenza in campo.