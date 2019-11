Juventus, Dybala da urlo contro l'Atalanta: classe e personalità

Momento magico per Paulo Dybala, che anche contro l'Atalanta ha sfornato una prestazione di livello condita da una magia di sinistro.

Paulo Dybala si è ripreso la . Scenario per nulla scontato, a maggior ragione considerando l'ultima sessione di mercato. Dalle sirene del , e non solo, alla permanenza alla Continassa. Voluta fortemente dalla Joya che, confezionato in una maxi operazione con i Red Devils, ha saputo resistere; per poi godersi una splendida attualità caratterizzata da 15 presenze e 6 reti.

Insomma, c'è chi dice no. E quello rifilato dall'argentino alla sponda rossa di Manchester, può essere considerato un valore aggiunto. Perché, dopo aver studiato minuziosamente le caratteristiche del suo numero 10, Maurizio Sarri ha capito immediatamente come affidarsi al Picciriddu fosse cosa buona e giusta. Niente tuttocampista, definizione coniata da Max Allegri, solo ed esclusivamente massima incisività in zona attacco.

Funziona, eccome, l'intesa con Gonzalo Higuain. Proprio come emerso nitidiamente a Bergamo. Non una novità, in quanto il tandem albiceleste aveva già fornito diverse soddisfazioni al popolo bianconero con il tecnico livornese. In terra orobica, anche nei maggiori momenti di difficoltà collettiva, Dybala ha brillato per lucidità: sacrificio al potere e, soprattutto, personalità da vendere. La stessa con cui ha chiuso la partita a tripla mandata con tanto di mancino sopraffino.

Non è (ancora) tempo di tridente pesante. I tifosi bianconeri, infatti, vorrebbero vedere all'opera la Joya con Ronaldo e Higuain. Tuttavia, come spiegato ripetutamente da Sarri, i campioni d' per effettuare questo passo devono prima trovare il giusto equilibrio. In definitiva, occorre che dietro le punta agisca un profilo che sappia effettuare determinati movimenti: vedi, ad esempio, pressare la prima fonte di fosforo avversaria.

I margini di migliormento globali non mancano, affatto. Detto ciò, l'ex in questo momento rappresenta pressoché una pedina imprescindibile. Contro l' , Dybala ha tagliato il traguardo dei 200 gettoni in serie A. Numeri importanti, che sottolineano come - seppur tra alti e bassi - la Signora abbia sempre avuto bisogno di Paulo. Il quale, al termine della vittoria sulla Dea, non ha fatto mancare una frecciatina verso la precedente gestione:

"Non so che cosa sia cambiato rispetto all'anno passato, ma giocare più vicino alla porta aiuta: tutto parte da lì".

Ora, l' . Appuntamento decisivo per assicurarsi la vetta del girone di . Tutti gli indizi portano al rientro di Ronaldo, ma rinunciare a questo Dybala potrebbe rivelarsi persino delittuoso. Dunque, il grande escluso dovrebbe essere Higuain. In nome del turnover e delle gerarchie.