Juventus, Dybala continua a brillare: ha vinto tutti i duelli a Roma

Prosegue l'ottimo momento di Paulo Dybala, che anche contro la Roma ha inciso procurandosi un rigore. Proponendo un contributo di livello.

Attendendo che si alzi il livello collettivo, Paulo Dybala ha deciso in questa stagione di salire in cattedra. E anche nell'ultimo successo della , a , l'argentino ha dimostrato di essere in una grande condizione psicosifica, costruendosi - con un'abile lettura - il rigore del momentaneo 0-2 trasformato da Cristiano Ronaldo. A impreziosire la sua prestazione una statistica significativa: Dybala ha fatto registrare il 100% di duelli vinti, non ne ha perso uno sul prato dell'Olimpico.

Chiaro segnale di come il fu 'Picciriddu' abbia ritrovato lo smalto dei tempi migliori, rigenerato dalla cura Maurizio Sarri. Che, comunque, domenica sera ha compreso perfettamente come la Joya non ami essere sostituito, a maggior ragione se cosciente di essere in palla. Ma al tecnico bianconero, per sua stessa ammissione, le reazioni dei suoi giocatori poco importano. In soldoni, Dybala se ne dovrà fare una ragione.

Autore fin qui di 24 presenze e 9 goal, il 26enne di Laguna Larga lavora assiduamente alla ricerca della miglior espressione possibile. Un'identità proposta nel recente passato, persa nell'ultimo anno complice un rapporto non propriamente spaziale con Max Allegri. Acqua passata. Con tanti saluti al mercato, spedito rapidamente nel dimenticatoio.

Dalla concreta possibilità di firmare per il , a una sigla pianificata sul nuovo contratto con la Juventus. Ancora da studiare chirurgicamente, ma che certamente rappresenta un'idea viva per gli uomini della Continassa, pronti a blindare Dybala.

Insomma, il calcio è fatto così: tutto può cambiare rapidamente. E Paulo, che ha spinto fortemente in estate per rimanere nel capoluogo piemontese, si gode l'affetto di una tifoseria che non ha mai smesso di supportarlo, anche nei momenti più difficili.