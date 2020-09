La Juventus ritrova Dybala: allenamento in gruppo

Buone notizie dall'infermeria per la Juventus: Paulo Dybala ha smaltito l'infortunio muscolare patito col Lione ad agosto ed è tornato in gruppo.

Andrea Pirlo può sorridere. Paulo Dybala, smaltito l'infortunio rimediato nel finale di Juventus-Lione giocata a inizio agosto, è tornato a disposizione.

L'attaccante argentino, ai box da oltre un mese, si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni rientrando in gruppo. Gli esami clinici cui si era sottoposto la 'Joya', avevano evidenziato "un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra".

Dybala era andato ko durante la 'maledetta' notte dello Stadium, in cui la salutò la Champions venendo eliminata dall'OL agli ottavi di ritorno: la vittoria per 2-1, in virtù della sconfitta per 1-0 incassata in , non bastò.