Juventus, due giornate di squalifica per Morata: salta Torino e Genoa

Batosta per la Juventus e per Alvaro Morata, condannato dal Giudice Sportiivo a due giornate di squalifica. Salterà il Torino ed il Genoa.

Ad Alvaro Morata costa cara quell'ingenuità nel finale di partita contro il : l'attaccante della prima e dopo il triplice fischio ha protestato parecchio contro il direttore di gara per un presunto rigore. Oggi è arrivata la batosta del Giudice Sportivo:

"Squalifica per due giornate effettive di gara ad Alvaro Morata (Juventus) per per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo".

Il giocatore spagnolo, in attesa di capire se la Juventus farà ricorso, salterà il Derby contro il e poi la partita contro il in trasferta. Si tratta attualmente del giocatore più in forma della Vecchia Signora, insieme a Cristiano Ronaldo, e per Pirlo è una tegola mica da ridere.

In caso di ricorso della Juventus le giornate di squalifica potrebbero essere ridotte ad una sola, ma questo sarà tutto da verificare.

Altre squadre

Per quanto riguarda gli altri squalificati della giornata di , ci sono altri due giocatori che dovranno saltare la prossima giornata: Arslan dell' e Schiattarella del Benevento.