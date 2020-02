Juventus, Douglas Costa ko: Lione a rischio, può recuperare per l'Inter

Si teme lo stiramento per Douglas Costa, che rischia di saltare la sfida di Champions con il Lione: l'obiettivo è il rientro per la sfida con l'Inter.

Una serata nera per la di Sarri, che cade sul campo del e perde ancora una volta Douglas Costa : ennesimo infortunio muscolare per l'esterno brasiliano, che rischia di dover saltare gli importanti prossimi impegni.

Lo staff bianconero resta in attesa degli esami strumentali per capire se si tratta di una semplice contrattura o di uno stiramento, che metterebbe ai box l'ex nel momento più delicato.

Se dovesse essere confermata la lesione muscolare Douglas Costa salterebbe sicuramente la semifinale di Coppa contro il e le due partite di campionato contro e . Il grosso rischio è il forfait anche per la gara d'andata degli ottavi di Champions in casa del .

La speranza della Vecchia Signora è quella di riavere il velocissimo attaccante esterno per la super sfida Scudetto in casa contro l' , in programma l'1 marzo. Una stagione fin qui decisamente sfortunata per il brasiliano, fortemente limitato dai problemi fisici con sole 17 apparizioni totali tra campionato e coppe.