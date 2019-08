Juventus, Douglas Costa esalta Sarri: "È un allenatore offensivo, uno stimolo in più"

È un Douglas Costa molto sicuro di sè, nonché deciso a riscattarsi dopo un annata complicata, quello che si è concesso in un'intervista a 'La Repubblica'. L'esterno d'attacco della sembra aver già conquistato Maurizio Sarri, il quale ha elogiato la rabbia positiva che il brasiliano sta dimostrando in questo pre-campionato.

"Ricomincio con tanta voglia di dimostrare il mio valore perché, per via degli infortuni, non sono riuscito a farlo lo scorso anno. Credo che per me questa sarà una stagione differente. Voglio dare il massimo perché lo scorso anno non ci sono riuscito per motivi vari. Sto cambiando molto anche fuori dal campo e sto facendo molte sedute di fisioterapia per essere fisicamente pronto al cento per cento".