Juventus double face: primo tempo da dimenticare, poi la reazione

I bianconeri deludono nel sesto turno contro una Salernitana che sfrutta gli errori: nel primo tempo i campani approfittano e vanno avanti di 2 goal.

Due facce, due anime. Ancora una volta la Juventus si mostra in più versione, anche all'interno della stessa partita. È successo ancora ieri sera, nella sfida contro la Salernitana.

Una ripresa all'insegna della reazione e dei nervi che non è bastata a rimettere a posto le cose dopo un primo tempo troppo brutto per essere vero. Fermati solo dal VAR, i bianconeri di Allegri erano riusciti con la forza della disperazione a ribaltare uno 0-2 storico all'Allianz Stadium.

L'ultima volta che 'Madama' aveva chiuso un primo tempo in svantaggio di almeno due goal in un match casalingo in Serie A risaliva al 25 aprile 2004 con Marcello Lippi alla guida: 1-3 contro il Lecce in quel caso, secondo i dati Opta.

Dopo un quarto d'ora di buon livello, con Miretti pericoloso e Paredes già direttore dell'orchestra bianconera, la Juve è sparita. Un po' per colpa della squadra di Allegri e un po' per bravura della Salernitana, i campani di Nicola sono saliti in cattedra e hanno sfruttato gli errori individuali e collettivi della Juve.

"Avevamo iniziato bene e sino al gol di Candreva stavamo facendo bene. La Salernitana, cui faccio i complimenti, non ci stava capendo nulla, ma ci è mancato il goal e abbiamo commesso un’ingenuità facendoci cogliere impreparati" ha detto Allegri al termine del match.

Errore di Cuadrado e rete di Candreva su assist di Mazzocchi. La Salernitana è ordinata e se la gioca a viso aperto. Il 3-5-2 di Nicola mette in difficoltà i bianconeri, che a pochi secondi dall'intervallo commettono un altro errore grave: sul tiro di Piatek nel quinto minuto di recupero, Bremer allarga il braccio. Rigore e goal del polacco.

Nella ripresa, poi, i bianconeri proveranno a rimettere le cose a posto. Una reazione veemente che porta prima la pari e poi al discusso goal di Milik, annullato per fuorigioco.

Il pari lascia in dote l'amarezza di due punti persi per strada, ma soprattutto qualche riflessione su un primo tempo con troppi errori e distrazioni. 45 minuti (o poco più) da non ripetere per evitare di lasciarsi sorprendere e perdere ancora punti