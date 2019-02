Juventus dopo Madrid, facce scure nello spogliatoio: Bernardeschi carica i compagni

Federico Bernardeschi sarebbe stato l'unico a prendere la parola nello spogliatoio di Madrid, Allegri chiede meno chiacchiere e più fatti.

La sconfitta del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico Madrid ha scosso la Juventus che, adesso, ha venti giorni per rialzarsi dopo il cazzotto e cercare la storica remuntada allo 'Stadium'.

Subito dopo la partita però nello spogliatoio bianconero le facce erano particolarmente scure tanto che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'unico a prendere la parola per caricare i compagni sarebbe stato Federico Bernardeschi.

L'ex viola è entrato nel finale di gara sfiorando peraltro il goal del 2-1 che avrebbe cambiato parecchio il discorso qualificazion, un'ulteriore dimostrazione di come ormai Bernardeschi sia perfettamente calato nel mondo Juventus.

Allegri invece ha aspettato il rientro in Italia per parlare alla squadra chiarendo come l'atteggiamento di Madrid non gli sia piaciuto, ma allo stesso tempo chiedendo a tutti di crederci ancora.

Il gruppo intanto ha ripreso a lavorare alla Continassa con grande impegno e massima concentrazione: meno chiacchiere e più fatti sarà il dikat della Juventus da qui al 12 marzo.

Negli ultimi giorni d'altronde anche Cristiano Ronaldo è rimasto in silenzio e chi lo ha visto dopo la partita di Madrid assicura che fosse molto nervoso.

Un nervosismo che adesso CR7 e tutta la Juventus devono trasformare in energia positiva da sprigionare nella gara di ritorno. Il sogno Champions non è ancora finito.