Juventus, Deschamps il favorito in caso di addio di Allegri

L'incontro di mercoledì tra Allegri ed Agnelli chiarirà tutto, ma Didier Deschamps è senza dubbio il favorito per la successione.

Dopo tanta attesa e voci incontrollabili, mercoledì sarà la giornata decisiva che fugherà ogni dubbio sul futuro di Massimiliano Allegri alla . L'incontro con il presidente Agnelli sarà decisivo e si prenderà una decisione in un senso o nell'altro.

Ma, ovviamente, la società sta già guardandosi intorno per non farsi trovare impreparata. Ad oggi il futuro di Allegri è davvero un rebus e quindi Angelli, Paratici e Nedved stanno sondando ogni pista possibile, al momento senza affondare il colpo in nessuna direzione.

Secondo 'Tuttosport', c'è un nome in vantaggio però su tutti gli altri: Didier Deschamps. Dopo aver condotto la Juventus nell'anno in Serie B e lasciata proprio sul più bello (appena promossi in ), l'attuale commissario tecnico della vorrebbe completare l'opera lasciata in sospeso.

Deshamps tra l'altro non ha un contratto lungo - scade nel 2020 - e l’ingaggio da 3,5 milioni sarebbe certamente rivisto e corretto al rialzo per la causa juventina. Attualmente Allegri guadagna circa 7,5 milioni di euro e quindi non sarebbe un problema.

Al momento, per tutte queste ragioni e anche per il 'benestare' della piazza torinese, Deschamps è il favorito su tutti. Restano in lizza, anche se per il momento sono stati fatti solo piccoli sondaggi, i vari Pochettino, Klopp, Guardiola e Sarri.