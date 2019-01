Juventus, Deschamps ammette: "Un errore andare via dopo la promozione"

Rimpianto Juventus per Didier Deschamps che, fresco di vittoria del Globe Soccer Award come miglior allenatore del 2018 , intervistato da 'Sky Sport' ammette di avere commesso un errore nel lasciare la panchina dei bianconeri dopo una sola stagione.

" Tornare? Non si sa mai, ma la decisione presa dopo la promozione è stata un errore. Sul momento pensavo fosse giusto lasciare. Ho ridato quanto mi avevano dato, cioè tantissimo da giocatore. Riportarla in A era importante".

Deschamps accettò di guidare la Juventus nella stagione più difficile della storia bianconera, quella 2006/07 giocata in Serie B a causa di Calciopoli.

Dopo aver riportato la Vecchia Signora in Serie A nonostante una forte penalizzazione però Deschamps allora preferì cambiare aria. Scelta di cui oggi il francese sembra pentito.

"Ora sono candidati alla Champions, rivinceranno il campionato e non è semplice. E' l'anno per la Champions? Non si sa mai, però può esserlo".