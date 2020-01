Juventus, Demiral preoccupa: si teme l'interessamento del collaterale

Merih Demiral sarà sottoposto oggi a nuovi esami. Secondo 'Il Corriere dello Sport' si teme l'interessamento del collaterale del ginocchio.

La , dopo la vittoria contro la , è in apprensione per le condizioni fisiche di Merih Demiral. Il turco, dopo aver segnato il goal del vantaggio, ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio, che dal primo momento è stato classificato come una distorsione.

Ma potrebbe non essere solo una distorsione. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', c'è il sospetto interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro: non è grave come il crociato di Zaniolo, ma è un problema di cui tenere conto. Rischia un lungo stop, anche se non dovesse essere operato.

Oggi Merih Demiral verrà sottoposto a risonanza magnetica a , la Juventus è preoccupata perché dopo Chiellini perderebbe un altro pilastro della difesa, che nelle ultime settimane aveva scalzato De Ligt dal ruolo di titolare e mostrato già tutto il suo valore.

In più il giocatore spera di non avere ripercussioni sul lungo periodo, visto che è uno dei punti fermi della che nel prossimo giugno sarà impegnata nell'Europeo, nel girone proprio dell' .