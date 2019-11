Juventus, Del Piero torna sul gesto di Ronaldo: "Non è stato bello"

Lo storico capitano della Juventus ha qualcosa da dire a Cristiano Ronaldo e su Sarri ammette: "Sorpreso che la società lo abbia scelto".

A tre settimana da - la rabbia di Cristiano Ronaldo dopo il cambio fa ancora discutere, tanto che a bacchettare il portoghese è ora lo storico capitano bianconero Alex Del Piero.

L'ex Pinturicchio, intevistato da 'AS', tira le orecchie a CR7 per non essersi seduto in panchina e avere lasciato lo stadio prima del fischio finale.

"Lasciare lo stadio con la partita in corso non è un buon comportamento, non è stato bello, ma ciò che conta di più è il comportamento che Ronaldo tiene in allenamento ogni giorno. Cristiano è un grande professionista e i compagni lo rispettano molto, quello è l'importante".

Il rendimento in campo di Cristiano Ronaldo non preoccupa Del Piero, che spiega il motivo per cui CR7 sta trovando con meno frequenza la via della rete rispetto al passato.

"Segna meno rispetto a quando giocava in perché ogni stagione è diversa e poi segnare in non è facile, l'attenzione difensiva e la preparazione tattica da noi spesso è esasperata".

L'ex capitano della Juventus si dice sorpreso dalla scelta di puntare su Sarri per sostituire Allegri.

"Mi ha sorpreso che la Juventus abbia pensato a lui visto il suo passato al e mi ha sorpreso la fine del rapporto con Allegri. Non pensavo che la Juventus avrebbe chiuso così presto un rapporto così vincente. Sarri ha bisogno di tempo, il suo gioco si è visto solo in alcuni momenti in certe azioni offensive. Non bisogna aspettarsi una copia di Napoli o ".

Del Piero infine difende De Ligt, molto criticato nelle prime settimane, ed esalta l'attuale capitano Leonardo Bonucci.