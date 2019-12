Juventus, De Ligt scherza: "Se non avessi fatto il calciatore sarei un agente FIFA"

Dopo la strepitosa stagione dello scorso anno con la maglia dell' Matthijs De Ligt viene premiato con il trofeo Kopa: il centrale della ha approfittato dell'occasione per riflettere sulla carriera, scherzando su un ipotetico lavoro alternativo.

Ai microfoni di 'France Football', il giovane talento olandese ha spiegato con toni ironici cosa avrebbe fatto se non avesse fatto il calciatore:

"Sarei sicuramente diventato un agente FIFA per cercare di battere Mino Raiola, o avrei provato ad acquistarlo! No, sto scherzando. Non ho davvero pensato a cosa avrei potuto fare senza il calcio".