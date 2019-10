Juventus, De Ligt risponde alle voci: "Sarri mi ha messo a dieta? Storia assurda"

Matthijs de Ligt commenta i suoi primi mesi alla Juventus: "Ho bisogno di fiducia in me stesso, dopo l'Atletico ho riflettuto".

La strappa una vittoria di fondamentale importanza in ottica Scudetto in casa della lanciatissima di Conte: tra le tante certezze bianconere Sarri dovrà lavorare ancora su alcuni meccanismi difensivi, con Matthijs De Ligt non ancora perfettamente inserito nei dettami tattici del tecnico toscano.

Intervistato dal portale olandese 'Nu.nl dutch', il giovanissimo centrale bianconero si è confidato sul delicato momento che sta attraversando:

"La lezione più importante che ho imparato fin qui alla Juventus è che devi avere fiducia in te stesso, all'inizio ero troppo preoccupato nel non commettere errori ed è esattamente ciò che non si deve fare. Non ho mai giocato in quel modo e nelle prime settimane ero troppo concentrato su questo fatto. Dopo la gara con l' ho riflettuto, volevo tornare a giocare con fiducia, ma ora so che va meglio di prima".

Qualche critica di troppo ha condizionato i primi mesi bianconeri di De Ligt:

"Le critiche fanno parte del gioco, sfortunatamente questa è la vita del difensore. Vivi in una linea sottile tra il giocare bene e il giocare male. Ovviamente avrei preferito non provocare il calcio di rigore, ma alla fine abbiamo vinto ed è ciò che conta".

Alcune voci maliziose parlavano di una speciale dieta imposta da mister Sarri al giocatore olandese, che smentisce categoricamente: