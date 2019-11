Juventus, De Ligt risponde a Kluivert: "Dice che mi sono pentito? Opinione sua"

Sono stati primi mesi complicati per Matthijs De Ligt, ancora in fase di ambientamento nella : il centrale olandese ha parlato al termine del match giocato dalla sua contro l'Estonia, soffermandosi sui primi mesi bianconeri.

Ai microfoni di 'Voetbal Primeur', il giovane talento ex ha risposto alle dichiarazioni di Patrick Kluivert:

"Kluivert dice che mi sono pentito di essere andato alla Juventus? Certo che no. Ho sentito anche io, la gente scrive molto. Il fatto che lo abbia detto qualcuno come Kluivert potrebbe rendere la cosa più credibile, ma credo che sia solo una sua opinione".

De Ligt fa riferimento alla partita giocata contro il come punto di partenza verso la sua crescita alla corte di Sarri:

"Ci sono sempre tante attenzioni quando vieni acquistato per così tanti soldi. Dopo la mia prima partita contro il Napoli la situazione è peggiorata. Ma in realtà ora faccio passi avanti in ogni partita, apprezzo il supporto dei miei compagni, dei tifosi e sono contento".