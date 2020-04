Juventus, De Ligt parte per l'Olanda con la fidanzata: 9 bianconeri all'estero

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha lasciato l'Italia per tornare in patria con la propria fidanzata dopo un mese di isolamento a Torino.

Mentre il calcio europeo si interroga sull'eventuale ripresa delle competizioni sono ancora tanti i giocatori della all'estero: a questa lista si aggiunge ora Matthijs De Ligt, che ha deciso di tornare in con la propria fidanzata e il proprio cane.

La società bianconera non ha ancora programmato un piano di rientro per gli stranieri e dopo un mese di isolamento a il centrale ex ha deciso di tornare in patria, non avendo dunque allo stato attuale delle cose una data fissata per il rientro.

Altre squadre

Gli allenamenti di squadra non potranno infatti essere ripresi prima del 18 maggio e fino a quella data la Continassa resterà deserta. Tra gli stranieri della Juventus l'unico a essere tornato di sua spontanea volontà è Miralem Pjanic, mentre Ronaldo, Khedira, Szczesny e Rabiot sono ancora fuori.

Da valutare poi anche il rientro dei sudamericani Danilo, Alex Sandro, Douglas Costa e Higuain. In attesa delle decisioni del governo sulla ripresa delle competizioni la Juventus non ha fretta: anche De Ligt lascia momentaneamente l' .